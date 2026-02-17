Napoli in piazza per l’Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito

Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 11.30, Napoli ospiterà un corteo cittadino da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito per esprimere sostegno all’Ucraina e ribadire che, anche quando una guerra si prolunga, la solidarietà non può diventare routine né silenzio. L’iniziativa è promossa da Dateci le Ali APS e si svolge con il patrocinio del Consolato Generale d’Ucraina a Napoli.

Il corteo intende tenere insieme una cornice di solidarietà umanitaria e un richiamo alla responsabilità civica europea, ponendo al centro l’idea che la pace non sia soltanto assenza di conflitto, ma una prospettiva di pace giusta fondata su diritti, dignità e convivenza. All’arrivo in Piazza del Plebiscito sono previsti brevi interventi, un flash mob e un momento dedicato ai bambini dal titolo “Speranza per l’Ucraina”.

Durante l’evento saranno inoltre donati libri illustrati ucraini con testo a fronte in italiano ai bambini presenti di tutte le nazionalità, fino a esaurimento scorte. La distribuzione rientra in Tales of EUkrain, progetto finanziato dalla Commissione Europea che, attraverso la cultura, richiama l’importanza di considerare l’Ucraina parte dell’orizzonte europeo. In collaborazione con Associazione Italiana Editori (AIE), Dateci le Ali APS sta contribuendo alla distribuzione di 36.000 libri sul territorio italiano. Grazie ai partner sostenitori, Rotary Club Distretto 2101 del presidente Luigi Carrino e Ortopedia Meridionale di Salvio Zungri, saranno donate anche bambole ai bambini presenti, come simbolo di cura e continuità affettiva.

“Sono quattro anni ormai che la guerra in Ucraina non accenna a finire – spiega Tania Genovese, presidente di Dateci le Ali APS -. Per la quarta volta la nostra associazione si fa promotrice di un’iniziativa che possa sensibilizzare ancora una volta i cittadini sul tema della pace e del sostegno a un popolo martoriato dalla guerra e bisognoso di supporto. Il nostro lavoro, che consente di inviare continui aiuti concreti sul territorio e di integrare tantissimi rifugiati, prosegue senza sosta, ma è importante che tutti quelli che ne hanno la possibilità ci stiano sempre più vicini che consentirci di contribuire sempre di più ad alleviare i bisogni e le sofferenze del popolo ucraino”.

“Nonostante l’impegno diplomatico e le dichiarazioni d’intenti, la guerra in Ucraina è ancora in pieno svolgimento – aggiunge Maksym Kovalenko, Console Generale d’Ucraina a Napoli -. Napoli e la Campania stanno facendo tanto per il nostro popolo e questa iniziativa, come tutte le altre che portiamo avanti da anni, deve servire a tenere accesa la luce su una tragedia che continua ogni giorno e che proprio per questo rischia di diventare normalità agli occhi della gente”.