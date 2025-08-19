In Piazza Plebiscito a Napoli la prima gara dei Campionati europei maschili di pallavolo del 2026

Saranno Napoli, Modena, Torino e Milano le quattro citta’ che ospiteranno i Campionati europei maschili di pallavolo del 2026. L’Italia torna a organizzare la rassegna continentale per la seconda volta consecutiva. Come accaduto nell’edizione precedente, quando lo spettacolare scenario dell’Arena di Verona spalanco’ le porte per un evento assolutamente unico nel suo genere con una gara inaugurale (del torneo femminile) che rimarra’ nella storia sportiva internazionale, anche questa volta la partita che decretera’ l’inizio di EuroVolley sara’ all’aperto. E’ stata prescelta piazza Plebiscito a Napoli. Nel centro storico della citta’ partenopea sara’ allestita un’arena temporanea dove Simone Giannelli e i suoi compagni, il 10 settembre, cominceranno la loro avventura.