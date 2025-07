In prima serata su Italia1 Din Don Viaggio di Nozze a Cinecittà World

Roma, 30 lug. (askanews) – Cinecittà World torna sul piccolo schermo come protagonista d’eccezione del film “Din Don Viaggio di Nozze a Cinecittà World”, ottavo capitolo della saga televisiva prodotta da Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, in onda domenica 3 agosto in prima serata su Italia1.

La commedia, diretta da Raffaele Mertes, porta il pubblico nel Parco del Cinema e della TV di Roma, teatro d’azione delle avventure comiche dei preti sui generis interpretati da Enzo Salvi, Maurizio Mattioli e di un cast d’eccezione formato da Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Nicole Murgia, Marina Marchione, Angelica Massera, Marco Milano, Nico Di Renzo, Riccardo Graziosi, Marco Stabile, Jonathan Kashanian, con la partecipazione straordinaria di Corinne Cléry e Massimo Ceccherini.

“Din Don Viaggio di Nozze a Cinecittà World” è un mix irresistibile di comicità, emozioni e situazioni imprevedibili che prendono vita interamente nel Parco divertimenti di Roma che diventa non solo una location cinematografica, ma il cuore pulsante del film. Le sueattrazioni iconiche e i suoi set spettacolari si fanno parte integrante del racconto, accompagnando i protagonisti in una rocambolesca luna di miele tra inseguimenti, misteri e momenti esilaranti.

Domenica 10 agosto è in arrivo anche il nono capitolo della saga, Din Don Paesani Spaesati, anch’esso girato tra Cinecittà World e Roma World, il parco tematico dell’antica Roma.

Con questa nuova produzione, Cinecittà World si conferma non solo un parco divertimenti e un set cinematografico, ma un mondo capace di dar vita a storie da raccontare e da vivere in prima persona.