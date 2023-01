In primavera arrivano gli aggiornamenti dei modelli Bmw

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Le innovazioni nelle aree della personalizzazione, della digitalizzazione e dell’elettrificazione conferiranno un fascino ancora maggiore alla gamma di modelli bmw nella primavera del 2023. I fari in cristallo Iconic Glow sono stati presentati in anteprima mondiale sulla nuova Serie 7 e questa opzione esclusiva sarà disponibile anche per la X7 a partire da aprile 2023. Inoltre, la Serie 7 sarà disponibile in nuove tonalità di verniciatura per esterni ed interni. Entrambi i modelli di lusso e la iX completamente elettrica saranno dotati anche del Parking Assistant Professional, che consente di controllare le funzioni Remote Control Parking e Manoeuvre Assistant tramite l’App My Bmw utilizzando un iPhone Apple.

Il sistema operativo Bmw 8 e l’esperienza multisensoriale iDrive di ultima generazione, compreso il Bmw Curved Display, saranno introdotti nei modelli Serie 4 e M4 nel marzo 2023. Inoltre, molti modelli completamente elettrici di Bmw avranno il cavo di ricarica Professional (mode 3, ndr) progettato per una capacità di ricarica in corrente alternata fino a 22 kW.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

