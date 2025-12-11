In “Primavera” la musica che ridà la vita, con Tecla Insolia e Riondino

Dal 25 dicembre film di Damiano Michieletto da “Stabat Mater” di Scarpa

Roma, 11 dic. (askanews) – Damiano Michieletto, uno dei più importanti registi d’opera e di prosa contemporanei, esordisce al cinema con “Primavera”, un film sul potere della musica ambientato nella sua Venezia. Tecla Insolia e Michele Riondino sono i protagonisti di questa storia basata su fatti storici, ispirata a “Stabat Mater” di Tiziano Scarpa, che sarà nei cinema dal 25 dicembre. Michieletto ci fa entrare nell’Ospedale della Pietà, il più grande orfanotrofio di Venezia all’inizio del ‘700, dove le ragazze venivano avviate allo studio della musica. Una di loro, Cecilia, vive il dolore dell’abbandono da parte della madre ma tutto cambia con l’arrivo del nuovo insegnante di violino, Antonio Vivaldi, che con l’energia della sua musica riporterà quelle orfane celate al mondo e prive di libertà al centro della scena. Il regista ha spiegato: “Da una parte arriva questo musicista che era un genio, e quindi sicuramente ha portato da una parte una quantità enorme di composizioni che lui ha scritto per l’orfanotrofio. Ma al tempo stesso lui aveva a disposizione gratuitamente, perché questa parola è molto importante soprattutto in un mondo come quello veneziano di quel tempo, un’orchestra e un coro”.Quelle bambine abbandonate che vengono educate alla musica da adulte possono esibirsi solo dietro una grata, per ricchi mecenati, in attesa che qualcuno le scelga come spose. La protagonista, quando il suo talento viene riconosciuto da Vivaldi, si apre alla vita, all’arte, e anche alla libertà. “Il libro di Tiziano Scarpa è un romanzo epistolare con questa madre che non c’è e che non si vede mai, quindi proviamo a immaginare un tormento così grande, quanto può essere poi espresso attraverso la musica. – ha detto l’attrice protagonista – E’ bello pensare come racconto che sia stato così, che sia stato davvero il talento e il tormento di una giovane ragazza ad ispirare uno dei più grandi componimenti musicali”.