In ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio

Come annunciato anche sul Giornale Xiplomatico, “L’Ambasciatore Straordinario – Storia di Luca Attanasio”: è il tributo che RaiPlay Sound ha fatto a partire dal 20 febbraio al diplomatico ucciso in Congo,

RaiPlay Sound ha accolto gli ascoltatori con una serie di otto puntate del nuovo podcast intitolato “L’ambasciatore straordinario – Storia di Luca Attanasio“, ideato e realizzato dalla giornalista Antonella Palmieri. Il podcast offre un viaggio toccante tra Europa e Congo, tra passato e presente, per commemorare e ricordare l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, tragicamente ucciso il 22 febbraio 2021 in un’imboscata nella provincia di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo.

Le puntate del podcast rivivono alcuni momenti significativi della vita di Luca Attanasio: la sua infanzia, l’adolescenza e i motivi che lo hanno spinto a lasciare la sua città natale, Limbiate (Milano), per intraprendere la carriera diplomatica. Attraverso le voci di Zakia Seddiki, moglie di Luca, dei suoi genitori Salvatore e Alida, e dei suoi amici più intimi, emerge una biografia ispiratrice e autentica.

Luca Attanasio, cresciuto in un contesto di normalità e solidarietà, aveva una naturale curiosità e una passione per i viaggi. La sua sensibilità lo ha spinto ad abbandonare un lavoro in una grande multinazionale per dedicarsi a un’opera di servizio per il suo paese e per gli altri