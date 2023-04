In ricordo di Donato Lucev

Al professor Corrado Crocetta, Presidente della Società Italiana di Statistica, la notizia della dipartita di Donato Lucev.

Napoli, 26 04 2023

Caro Corrado e collegh* tutt*,

vi informo con sgomento e tristezza, che è venuto a mancare il collega Donato Lucev, già ordinario di Statistica economica, presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, presso la quale (allora Istituto Universitario Navale), nel 1986, ci trasferimmo, provenienti dalla facoltà di Economia della Federico II, dove ci eravamo conosciuti, appena immatricolati, nel 1962. Donato fu uno studente modello per un paio d’anni, poi accettò l’incarico di insegnamento annuale di matematica presso una scuola in provincia di Avellino, per stare vicino alla famiglia, realizzando, oggi si direbbe, una “veloce” transizione scuola-lavoro – ma di andata e ritorno -, con rientro, dopo due anni, agli studi. Nel frattempo era cambiata la normativa universitaria, seguendo la contestazione studentesca, per cui Donato potette procedette a modificare il piano di studio – non era persona di “gregge”- inserendo, invece, discipline della facoltà di matematica e di ingegneria: come calcolo numerico e programmazione, geometria algebrica, calcolatori, informatica, informatica applicata. Quindi si laureò in Economia e Commercio (110 e lode) con una tesi sui programmi, in Fortran, utili per il calcolo vettoriale e matriciale, fondamento di quella che era chiamata dal relatore, dal Maestro, prof. Vittorio Amato, “statistica strutturale”.

Alla Uniparthenope percorse tutta la carriera, ma con tornate concorsuali e chiamate in servizio altrove, all’Università di Messina, in qualità di professore associato, ed all’Università del Molise, in qualità di professore straordinario.

Coprí l’incarico di Direttore del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi e di più cicli del dottorato di statistica, che allora riuscimmo a concludere anche con una molteplicità di sedi (Bari, Palermo, Ancona, Udine, ecc.), con docenze seminariali di altre sedi per assicurare l’apprendimento della metodologia statistica (La Sapienza di Roma, Padova, ecc.). e soprattutto da ricercatori e tecnologi di livello, dell’Istat presso il quale furono seguite tesi, centrate sulla “produzione” dei dati statistici e sulla loro qualità, ricordo ad esempio sull’”imputazione dei dati mancanti”). Donato fu rappresentante negli Organi collegiali dell’ Ateneo e di Commissioni di studio cruciali per le politiche di crescita dell’Ateneo stesso. Socio della Società Italiana di Statistica, molto attivo e da lunga data; la sua azione fu determinante per la riuscita delle due Riunioni Scientifiche SIS, XXXII Sorrento, 11-13 aprile 1984 e XXXIX Sorrento, 14-17 aprile 1998 di cui la prima quando eravamo insieme ancora alla Federico II.

Persona squisita e molto stimata. Diverse persone, oltre me, hanno fruito dell’esempio della sua dedizione al dovere, soprattutto disinteressata, raro a trovarsi, raccomandando di “stare lontano dai soldi”, “è meglio aderire all’ordine dei frati trappisti” diceva sghignazzando, parole, che hanno configurato per lui, ho da pensare, un vero e proprio “credo”. Donato ci ha lasciato, testimoniando un grande impegno scientifico e una ammirazione diffusa molto intensa.

(Firmato) Un suo amico per la pelle ed estimatore, Claudio Quintano

P.S. Le esequie, alle 18 di oggi, 26 04 2023, a Calitri (AV), presso la Chiesa della Santissima Immacolata