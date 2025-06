In ricordo di Ermanno Corsi. E allora, quando torniamo in edicola?

L’ultima volta che ci siamo incontrati è stato poche settimane fa in via Santa Lucia, a pochi passi da casa sua. Magro magro, affilato come un coltello, la voce roca. Ma lo sguardo sempre vivo. E lo spirito indomito, come sempre proiettato verso il futuro. Mi ha salutato come sempre da qualche anno a questa parte: “E allora, quando riprendiamo le pubblicazioni?”

Di tutti gli amici che hanno sofferto per l’eliminazione del Denaro per via giudiziaria – e non m’illudo siano tantissimi -, Ermanno era il più nostalgico. Era convinto che dovessimo tornare in edicola perché il vuoto lasciato non è stato colmato. E perché bisogna reagire all’ingiustizia, dimostrare di quale pasta siamo fatti noi che abbiamo combattuto tante battaglie.

Nonostante la sua popolarità derivasse dalla televisione per i lunghi anni trascorsi al Tg della Campania era un convinto sostenitore della superiorità della carta stampata. Il luogo del pensiero e della riflessione. Un’àncora di salvezza che riteneva indispensabile gettare in questi tempi di post effimeri e scombiccherati sui social per i quali non provava alcuna attrazione.

Amava la parola forbita e il periodo elegante. E, di conseguenza, gli oggetti che assicurano loro un giusto riparo. “Librinredazione” è stata la rubrica curata per anni per il nostro gruppo editoriale con una cura dei particolari e una capacità di approfondimento oggi sconosciute. Quando presentava un volume ne aveva letto tutte le pagine e penetrato lo spirito che l’aveva generato.

Con la stessa dedizione presiedeva il Centro Studi Nicola Amore, vera e propria palestra del pensiero messa a disposizione di chi volesse lasciare un segno del proprio operato. Dal sindaco “del fare” era letteralmente conquistato ed era convinto che il suo esempio – cambiò Napoli mettendo le mani nel suo ventre – dovesse ispirare le troppo poco coraggiose amministrazioni di oggi.

Dei tanti titoli pubblicati mi piace ricordare un ritratto di Ferdinando Ventriglia, al tempo potentissimo direttore generale del Banco di Napoli, con il quale simpatizzò nonostante la distanza dell’orientamento politico di partenza. Da persona intelligente riconobbe quella vivida dell’interlocutore, che ricambiò. Progettavamo di tornarci sopra per rivalutarne la memoria.

Beh, quanto ci manchi tutto questo è superfluo sottolineare.