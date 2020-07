In ricordo di Gianpaolo Leonetti di Santojanni

di Alessandro Pasca di Magliano*

Gianpaolo Leonetti è stato più volte Sovrintendente del Pio Monte della Misericordia e con immenso impegno ha seguito le tracce e l’amore del padre Tommaso verso la nostra istituzione con una straordinaria dedizione personale sia verso la sua natura artistica che sociale.

Dagli anni ’80 si è occupato di attività no profit, traghettando la nobile istituzione del Pio Monte negli anni 2000 rendendola un’istituzione privata, portando avanti una eccezionale gestione e ristrutturazione del vasto patrimonio immobiliare e dedicandosi alla promozione del suo prestigioso patrimonio storico-artistico. Ha avviato per la prima volta la digitalizzazione dell’Archivio del Pio Monte.

È stato direttore del Museo Filangieri, Presidente del Polo Digitale degli Archivi Napoletani, fondatore e Vicepresidente degli Amici di Capodimonte. Attraverso il suo operato ha continuamente mostrato il suo grandissimo amore per la nostra città.

Per tutti noi è un dolore enorme. Non scompare solo un grande uomo di cultura, con Gianpaolo Leonetti se ne va un caro amico, un interprete straordinario del coraggio e della voglia di vivere. I Governatori, il personale tutto del Pio Monte della Misericordia ricordano la generosità e l’operosità del Sovrintendente Leonetti con immensa gratitudine e si stringono con affetto alla famiglia.

*Soprintendente del Pio Monte della Misericordia di Napoli