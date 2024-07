In ricordo di Rosario Altieri

Una bruttissima notizia è filtrata nonostante il silenzio desiderato dalla famiglia. Un infarto ha fermato il cuore di un uomo buono, generoso, intelligente. Molti ne ricorderanno il nome perché per molti anni ha calcato la scena pubblica nazionale come presidente dell’Agci, l’Associazione generale delle cooperative italiane, ricoprendo per un periodo anche il ruolo di numero uno dell’Alleanza delle cooperative.

Rosario Altieri è morto mentre progettava il suo futuro al di fuori del mondo che aveva frequentato per una vita diventandone uno dei personaggi chiave. Essendo un uomo libero e capace si stava reinventando utilizzando la leva dei tanti contatti, anche internazionali, che aveva raccolto e conservato per la sua disponibilità al dialogo e al confronto. Studiava, viaggiava, sognava.

Aveva un giovane nipote che adorava e che vive in Germania con la famiglia. Chiunque fosse con lui in una certa confidenza non poteva avviare un discorso se prima non se ne informava: quando lo aveva sentito l’ultima volta, che cosa si fossero detti, quando si sarebbero rivisti. E questo lo rendeva straordinariamente umano. I rapporti personali prima del lavoro. La sua disponibilità era proverbiale.

Chi scrive lo ha frequentato a lungo come amico e nell’impegno sindacale in qualità di presidente delle cooperative giornalistiche iscritte all’Associazione. Un compito reso possibile solo dalla sua grande pazienza e dal saper colmare con delicatezza le lacune di chi non fosse un professionista della rappresentanza ma un semplice servitore della causa. Insieme abbiamo combattuto molte battaglie giuste.

Ci siamo visti e sentiti al telefono anche di recente ma con troppa fretta. Puntualmente giuravamo che il giorno dopo, la settimana dopo, al massimo il mese dopo avremmo trovato il tempo di una vera e propria rimpatriata ciascuno volendo raccontare all’altro delle fortune e dei rovesci professionali, degli stati d’animo e della bellezza nel guardare crescere i piccoli frutti del proprio passaggio su questa terra.