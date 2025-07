Trasporta gas ottenuto col fracking

Forth Road Bridge, 26 lug. (askanews) – Un gruppo internazionale di attivisti di Greenpeace si è calato con delle corde dal ponte Forth Road Bridge in Scozia, vicino a Queensferry, per impedire col proprio corpo il passaggio di una nave cisterna della Ineos che deve consegnare il suo carico di gas americano, ottenuto col fracking, all’impianto petrolchimico di Grangemouth.