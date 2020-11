In Sicilia 1634 nuovi casi di coronavirus e 43 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Calano i contagi di Coronavirus in Sicilia. Sono 1.634 i nuovi positivi contro i 1.871 registrati nella giornata di ieri. Bisogna però segnalare il calo dei tamponi, poco più di 10 mila. Stabili i decessi, 43, uno in meno nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei morti tocca oggi quota 1.098. A riportarlo il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità.

Il totale degli attualmente positivi in Sicilia è di 34.756 (+1.175), 32.977 si trovano al momento isolamento domiciliare. Crescono lievemente i ricoverati (+5), determinando il numero totale di 1.537; lievissimo aumento pure per le terapie intensive, +2 e che porta il numero totale a 242.

(ITALPRESS).