In Sicilia 753 nuovi casi di Covid e 34 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Drastico calo dei casi di coronavirus in Sicilia. Oggi, secondo i dati del consueto bollettino del Ministero della Salute, sono 753 i positivi (contro 1.148 nuovi contagi registrati ieri). Flessione da attribuire ad un calo dei tamponi effettuati: 7.013 contro i 9.966 processati nelle 24 ore precedenti. In leggero calo i decessi, 34 (-2), dato che porta il numero totale delle vittime del coronavirus da inizio pandemia a 1.863. Il numero degli attualmente positivi cala a 38.647. Invariato il numero dei ricoverati con sintomi 1.374 (-13), 198 (-1) sono ricoverati in terapia intensiva con 18 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 37.075 persone, il numero totale dei guariti dimessi sale a 33.798 32.171 (+1.627). (ITALPRESS).