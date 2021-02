In Sicilia 789 nuovi casi di Covid e 24 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il calo dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore – secondo il bollettino quotidiano fornito dal ministero della Salute – i nuovi contagiati sono 789, in significativa riduzione rispetto agli 886 di ieri. Bisogna però considerare il calo dei tamponi effettuati, 22.377 e che determina un indice di positività che si riduce lievemente al 3,5%. Più significativo invece il calo dei decessi, 24 (-10). I guariti sono 1.233, mentre sono 468 gli attualmente positivi in meno con un dato totale che si attesta su un numero pari a 40.654. Si conferma il trend in miglioramento sugli ospedali siciliani, con 1.286 ricoverati nei reparti ordinari (-10), 187 si trovano nelle terapie intensive (-6) con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 39.612 persone.

