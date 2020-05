In Sicilia 8 nuovi casi di coronavirus, aumentano i guariti

PALERMO (ITALPRESS) – Dall’inizio dei controlli in Sicilia, i tamponi effettuati sono stati 112.929 (+1.792 rispetto a ieri), su 101.487 persone: di queste sono risultate positive 3.374 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.760 (-94), 1.351 sono guarite (+102) e 263 decedute (0). Per un errore, ieri, e’ stato comunicato un decesso in provincia di Palermo, mai avvenuto. Oggi, invece, l’unico morto e’ nella provincia di Siracusa, quindi il totale dall’inizio dell’epidemia e’ sempre di 263. Lo rende noto la Regione Siciliana alla luce dei dati comunicati all’Unita’ di crisi nazionale in merito all’emergenza Coronavirus.

Degli attuali 1.760 positivi, 209 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 11 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.551 (-88) sono in isolamento domiciliare.

