“Il 27 dicembre sarà una giornata simbolica non solo per Italia ed Europa. Saranno alcune centinaia le dosi che arriveranno: 9 mila in tutta Italia e qualcosa più di 500 per la Sicilia”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sottolineando che “la base dell’arrivo del vaccino sarà l’ospedale Civico di Palermo “. agd/vbo/r