In Tanzania, 500 ospiti alla festa del 2 giugno organizzata dall’ambasciatore Marco Lombardi

L’Ambasciatore d’Italia, Marco Lombardi, ha ospitato il 2 giugno nella sede diplomatica d’Italia a Dar es Salaam, le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Alla presenza del Ministro della Giustizia e degli Affari Costituzionali, Damas Ndumbaro, e oltre 500 ospiti, si è tornati a promuovere la candidatura di Roma ad ospitare l’Expo 2023. Lo spettacolo pirotecnico, svoltosi nei pressi del centralissimo “Tanzanite Bridge”, che è stato illuminato con i colori della nostra bandiera, ha ulteriormente avvicinato questo pubblico all’Italia e contribuito a promuovere la candidatura di Roma. L’illuminazione del “Tanzanite Bridge” con i colori italiani era il primo evento del Festival Italiano “Tusherekee Italia” che ha l’obiettivo di promuovere l’azione del Sistema Italia in Tanzania. Il fitto programma di eventi di “Tusherekee Italia” continua ora con i concerti dei Kalashima (ballo della taranta) a Dar es Salaam e Zanzibar, con gli eventi su prodotto e tecnologia italiani e la mostra sul Perugino. Il buon esito dell’avvio di Tusherekee Italia in Tanzania contribuirà al successo della missione che questa ministra degli Esteri, Stergomena L. Tax, inizierà l’8 giugno 2023 in Italia.