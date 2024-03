In Tanzania, l’agri-tech made in Italy. L’ambasciatore Lombardi promuove un incontro con gli operatori locali

Federunacoma ha effettuato una missione in Tanzania dal 18 al 20 marzo 2024. Si è trattato di una prima visita per esplorare le opportunità di cooperazioni commerciali in ambito dei macchinari agricoli. Nel corso di un simposio che ha visto la partecipazione di più di 100 operatori tanzaniani del settore agricolo, l’Ambasciatore Marco Lombardi, insieme con Riccardo Zucconi, direttore dell’Ice di Addis Abeba, anche competente per la Tanzania, Mariateresa Maschio e Fabio Ricci, presidente e vice Direttore generale di Federunacoma, ha effettuato una presentazione sull’alto valore di eccellenza dei macchinari agricoli italiani. Ha sottolineato che il nostro agri-tech può svolgere in Tanzania un ruolo di primissimo piano con conseguenti importanti e positive ricadute in termini economici ed occupazionali. Tutti i relatori hanno sottolineato l’interesse verso le grandi potenzialità del mercato della Tanzania che vede nell’agricoltura il 60% del suo PIL.