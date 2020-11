In tempo di pandemia consigli giapponesi su come poter risparmiare

L’autodisciplina zen ci insegna e ci fa riflettere sulla nostra capacità in momenti difficili come questi che stiamo vivendo, su come poter risparmiare trovando equilibrio economico e mentale ed in particolar modo serenità nell’affrontare giorno per giorno le difficolta’ del tempo.

Dal Giappone consigli utili con il “Kakebo”, un modo semplice ed efficace per una autodisciplina economica.

Il Kakebo è il libro dei buoni propositi, delle promesse e dei sogni nel cassetto.

Con questo strumento potete riordinare il vostro stile di vita, si tratta di una vera autodisciplina made in Giappone.

Kakebo significa arte del risparmio: si tratta di un’insieme di suggerimenti e consigli a patto che vengano rispettate promesse di risparmio per uno stile di vita intelligente.

Ricorrere al Kakebo in questi giorni rappresenta una perfetta occasione per trovare delle soluzioni economiche non solo per le casalinghe ma anche per gli inguaribili con le mani bucate come noi maschietti.

Nel Kakebo ci sono suggerimenti come sprecare meno, smettere di fumare, utilizzare mezzi pubblici, mangiare a casa ecc. Una svolta essenziale per una vita sana e spensierata che solo un popolo con alto grado di civismo può insegnarci.

Cinque buoni ragioni per usarlo

1.Ordine

2. Controllo

3. Risparmio

4. Autodisciplina

5.Serenità

In Giappone viene usato da tutti, anche dai più piccini: sui banchi di scuola viene insegnato il metodo e si impara a risparmiare fin da piccoli.

Attualmente acquistiamo con carte di credito, cellulari, tramite e-commerce a tutta forza perdendo spesso il controllo reale delle nostre uscite ed il Kakebo può aiutarci a riprendere equilibrio e serenità.

Con il Kakebo assumerete una padronanza sulle spese, una buona gestione economica,

una consapevolezza finanziaria e una responsabilità nella gestione economica familiare e perché no anche aziendale.

In Giappone nulla si improvvisa e tutto si programma con calma e tranquillità.

Gambatte kudasai