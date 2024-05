In The Green Future, premiazione per la startup che punta alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale

Premi per le startup e gli spin-off più innovativi incentrati sulla biodiversità e sulla sostenibilità ambientale. Si terrà il prossimo 20 maggio, alle ore 9, nell’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Vanvitelli, via Roma 29, ad Aversa, la presentazione dei primi 15 progetti selezionati, tra cui verrà scelto il vincitore e le due start up meritevoli a cui verrà invece riconosciuta la menzione speciale.

Con il suo esordio, il Premio “In The Green Future” inaugura un innovativo e sinergico dialogo tra gli ambiti scientifico, accademico ed economico, congiuntamente alla partecipazione della Pubblica Amministrazione centrale e locale e del settore sociale.

Questa prima edizione della competizione rappresenta il primo passo di un percorso verso un modello italiano distintivo, proiettato a livello internazionale, che valorizza la biodiversità e promuove nuove progettualità per la salvaguardia dei territori. Esso rientra tra le iniziative che coinvolgono gli attori del partenariato Procida oltre Procida, partecipato da Invitalia, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli tramite il suo Dipartimento di Ingegneria, Arpac – Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania, Bcc, Comune di Procida, Coni e Lega Navale Italiana.

Dopo un’attenta valutazione, la Commissione, presieduta dal Furio Cascetta – Pro Rettore alla Green Energy e alla Sostenibilità Ambientale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ha selezionato inizialmente 37 progetti, definendo, successivamente, la rosa dei finalisti a 15 progetti che presenteranno il loro pitch il 20 maggio.

Il vincitore avrà accesso a un premio in servizi con l’uso dei laboratori universitari del Dipartimento di Ingegneria dell’Ateneo Vanvitelli e il supporto scientifico dei ricercatori e docenti per la fase di ricerca del progetto. Inoltre, in collaborazione con il partner Invitalia avrà l’opportunità di accedere ai programmi d’investimento.

Saranno conferite menzioni speciali dai partner Invitalia, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento di Ingegneria, CONI, Lega Navale Italiana, BCC e Comune di Procida.

Il modello “In The Green Future”, si propone di rafforzare il dialogo tra il mondo economico, scientifico e sociale in un contesto innovativo che contribuisce alla valorizzazione dei territori e al loro sviluppo locale. In sintonia con i partner, esso si pone quale soggetto catalizzatore per valorizzare le competenze italiane attraverso una visione innovativa del Made in Italy e promuovere l’eccellenza italiana.