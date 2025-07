In The Green Future protagonista all’Aquila: tecnologie spaziali e nuove opportunità per startup e PMI  

In The Green Future, l’hub di innovazione sostenibile fondato da Raffaello Dinacci, ha partecipato come protagonista al Roadshow “Tecnologie spaziali per applicazioni innovative”, organizzato presso il Centro Congressi Luigi Zordan dell’Università degli Studi dell’Aquila. L’evento, promosso dall’Unità di Missione per il PNRR del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, in collaborazione con ESA – Agenzia Spaziale Europea, ha rappresentato un momento di confronto strategico sulle potenzialità delle tecnologie spaziali nei settori non spaziali.

A rappresentare il mondo accademico, anche il prof. Sergio Nardini dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, partner istituzionale di In The Green Future, che ha dichiarato:

“Queste iniziative sono essenziali per connettere il mondo della ricerca con quello dell’impresa. L’evento dell’Aquila dimostra quanto sia importante creare ponti tra scienza, innovazione e finanza, soprattutto per le startup che stanno sviluppando soluzioni con potenziale applicativo concreto. È un’occasione preziosa anche per le aziende che si candidano alla seconda edizione del Premio In The Green Future.”

L’appuntamento aquilano ha visto alternarsi due momenti fondamentali:

una sessione mattutina dedicata alla presentazione dei programmi di finanziamento e alle opportunità legate alla space economy ;

e alle opportunità legate alla ; e una sessione pomeridiana riservata agli incontri B2B tra startup e investitori, pensati per favorire il matchmaking tecnologico e finanziario.

Un contesto ideale per rafforzare la visibilità e la progettualità di In The Green Future, che proprio su queste dinamiche fonda il successo del suo Premio nazionale, giunto nel 2025 alla seconda edizione.

“Essere presenti all’Aquila ci ha permesso di consolidare il nostro network e proiettare nel dibattito nazionale la nostra visione: sostenere startup e PMI con TRL avanzato, pronte ad accedere al mercato – ha sottolineato Raffaello Dinacci, CEO di In The Green Future –. Il nostro premio, in collaborazione con Invitalia, Università Vanvitelli e CONI, si rivolge a progetti innovativi ad alto impatto, da quest’anno anche nel settore Sport-Tech. L’obiettivo è chiaro: trasformare idee evolute in imprese competitive, accompagnandole verso industrializzazione e validazione commerciale.”

Il Premio In The Green Future rappresenta oggi una delle iniziative più dinamiche nell’ambito dell’innovazione sostenibile. Rivolto a startup, PMI e spin-off con TRL ≥ 5, si propone come acceleratore e piattaforma di networking strategico tra mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale.

Il successo della prima edizione ha dato vita a numerose sinergie, potenziate dal Laboratorio di Idee ITGF, una community in continua espansione che promuove trasferimento tecnologico, co-progettazione pubblico-privata e valorizzazione del capitale umano.

Tra le novità dell’edizione 2025, l’ampliamento alle tecnologie Sport-Tech, settore riconosciuto come vettore di innovazione trasversale in ambito medico, sociale e digitale. In tale direzione, il coinvolgimento del CONI consolida il ruolo del Premio come leva per lo sviluppo sostenibile e l’impatto sociale.

Per informazioni sul Premio e sulle attività collegate.

www.inthegreenfuture.it

info@inthegreenfuture.it