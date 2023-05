In Toscana il paese più ricco d’Italia: 55 mila € il reddito medio. Milano al top tra le città. Napoli al 1.876° posto

E’ Lajatico, nel Pisano, il paese dei ‘Paperoni’ d’Italia, che presentano il reddito Irpef medio piu’ alto d’Italia, mentre Milano rimane il capoluogo di provincia piu’ ricco. Il borgo piu’ ‘povero’ invece e’ Cavargna, un comune montano spopolato del Comasco. A dirlo e’ l’Ufficio studi della Cgia che ha analizzato i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2021. A Lajatico dunque i 985 contribuenti, tra cui figura il tenore Andrea Bocelli, hanno dichiarato un reddito complessivo Irpef medio pari a 54.708 euro, mentre i 94 presenti nel borgo di Cavargna, invece, solo 6.314 euro. Milano resta la citta’ piu’ ricca con un reddito medio di 37.189 euro, praticamente il doppio dei 18.706 euro dichiarati a Ragusa. La Cgia sottolinea che questi dati non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da tassazione diretta (come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi realizzati applicando il regime fiscale forfettario) e da eventuali integrazioni (reddito di cittadinanza, assegno unico, pensioni di invalidita’, etc.). I comuni piu’ ricchi sono come atteso al Nord. Dopo Lajatico al secondo posto troviamo Basiglio (MI) con un reddito complessivo Irpef di 49.325 euro, Portofino (GE) con 45.617 euro, Bogogno (NO) con 42.366 euro e Varenna (LC) con 42.254 euro.

Il primo comune capoluogo di provincia che scorgiamo nella classifica nazionale e’ Milano che si colloca al 12 posto con 37.189 euro. Seguono Monza al 33 con 32.237 euro, Bergamo al 39 con 31.883 euro e Pavia al 57 con 30.606 euro. Tra i comuni capoluogo di regione del Centronord, infine, c’e’ Bologna al 92 posto con 29.480 euro, Roma al 120 con 28.646 euro, Bolzano al 133 con 28.473 euro, Firenze al 186 con 27.636 euro, Trento al 255 con 27.059 euro, Torino al 290 con 26.840 euro, Genova al 665 con 25.011 euro, Trieste al 680 con 24.962 euro, Aosta al 771 con 24.683 euro e Venezia al 1.034 con 24.058 euro. Nel Mezzogiorno il comune piu’ ricco e’ Sant’Agata li Battiati (CT) che, grazie a un reddito Irpef complessivo medio del 2021 pari a 28.055 euro, si classifica al 152 posto a livello nazionale. Sempre tra le amministrazioni comunali del Sud, subito dopo scorgiamo San Gregorio di Catania (CT) che con un reddito di 28.019 euro si colloca al 155 e Cagliari che con 26.985 euro si piazza al 266 della graduatoria nazionale. Tra i comuni capoluogo di regione, infine, L’Aquila occupa il 1.202 posto con un reddito di 23.727 euro, Bari al 1.363 con 23.427 euro, Potenza al 1.674 con 22.925 euro, Napoli al 1.876 con 22.603 euro, Campobasso al 2.133 con 22.239 euro, Palermo al 2.405 con 21.850 euro e Catanzaro al 2.519 con 21.685 euro.