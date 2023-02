In traghetto con le doglie: medico fa partorire donna lungo la tratta Ischia-Pozzuoli

Aveva fretta di venire al mondo Luisa, nata questa mattina a bordo di un traghetto partito da Ischia e diretto a Pozzuoli (Napoli). Accompagnata dal suo ginecologo, la madre della bimba, alla 40esima settimana di gravidanza, come racconta l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate in un post social, si stava recando in clinica. Durante la navigazione, le doglie e, cosi’, il medico ha deciso di farla partorire. Nel frattempo, sono stati allertati i sanitari del 118 che, all’attracco della nave a Pozzuoli, hanno prelevato la donna con la sua bimba. L’equipaggio di Pozzuoli 01 dell’Asl Napoli 2 Nord ha accompagnato la neomamma e la bambina all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Entrambe stanno bene. “Il cordone e’ stato tagliato durante il viaggio quindi… Benvenuta piccola marinaia!”, l’augurio dell’associazione.