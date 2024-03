In tv la serie animata “Il Piccolo Principe e i suoi amici”

Roma, 7 mar. (askanews) – Sarà disponibile da venerdì 15 marzo in esclusiva su RaiPlay e dal 25 marzo su Rai Yoyo “Il Piccolo Principe e i suoi amici”, la serie televisiva animata tratta dal celebre romanzo di Antoine de Saint Exupéry e prodotta da Method Animation.

RayPlay e Rai Yoyo festeggiano gli 80 anni di un capolavoro della letteratura per ragazzi e non solo, “Il Piccolo Principe”, con una nuova serie in anteprima assoluta, rivolta a bambini e famiglie. Il Piccolo Principe sta per iniziare un favoloso viaggio tra le stelle con la sua ciurma, la Volpe e la Rosa, e con due nuovi amici, Carlotta ed Elia, due bambini del nostro mondo. Tutti insieme partono a bordo della più brillante e inaspettata delle astronavi, l’asteroide B612 trasformata in Asteroship! Scoprono così l’universo e i suoi abitanti, tra mille avventure. Ogni pianeta è occasione per fare nuove amicizie e incontrare nuove culture. Dal cortile della scuola ai confini della galassia, Elia e Carlotta impareranno a risolvere i problemi della loro vita quotidiana affrontando una situazione parallela nell’universo del Piccolo Principe. Come ricorda il romanzo, “le stelle sono illuminate, perché ognuno possa un giorno trovare la sua”.