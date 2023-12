In Vela per il sociale, Canottieri Napoli presenta il progetto realizzato con Ferrarelle

Il progetto “In Vela per il sociale” sostenuto dal Circolo Canottieri Napoli e da Ferrarelle Società Benefit con il patrocinio del Comune di Napoli sarà presentato alla stampa martedì 5 dicembre alle ore 15.30 dal Presidente del Circolo Canottieri Napoli Giancarlo Bracale, dal Presidente di Ferrarelle Società Benefit Carlo Pontecorvo, e dalla Assessora allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante.

Il progetto “In vela per il sociale” offrirà la possibilità di frequentare corsi di vela gratuiti messi a punto dal Circolo Canottieri Napoli con 4 imbarcazioni ILCA4 del Cantiere Devoti, donate da Ferrarelle Società Benefit. L’iniziativa mira ad offrire a 40 ragazzi a rischio di marginalità economica e sociale tra i 13-16 anni residenti a Napoli un corso di vela gratuito, su imbarcazioni all’avanguardia, nella consapevolezza del ruolo positivo che lo sport può avere nell’età dell’adolescenza. L’intervento messo in atto dal CCN e Ferrarelle SB si pone l’obiettivo di offrire agli adolescenti, a prescindere da eventuali difficoltà socio-economiche, pari diritti ed opportunità di crescita, sviluppo e determinazione del proprio futuro.

Il Circolo Canottieri Napoli

E’ uno dei più prestigiosi e blasonati circoli nautici italiani. Fondato nel 1914 e situato nella verde oasi dei giardini del Molosiglio, nel quartiere San Ferdinando, affaccia sul Golfo di Napoli, in una delle baie più belle della città. Gli sport praticati da oltre mille iscritti sono: Canottaggio, Nuoto e Pallanuoto, Vela , Motonautica, Tennis, Triathlon, Bridge. Ha lo scopo di diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, nonché gli effetti della partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività che hanno sul mare, nello sport e nei valori sociali il loro campo ed il loro mezzo di azione.

Ferrarelle Società Benefit

E’ un’azienda 100% italiana, che opera nell’imbottigliamento e distribuzione di acque minerali a livello nazionale e internazionale, strettamente legata all’eccellenza del marchio Ferrarelle, l’effervescente naturale sinonimo di qualità dal 1893. Oltre alla salvaguardia dell’ambiente, l’azienda si impegna a garantire un’equilibrata distribuzione del valore economico tra i diversi stakeholder e a favorire la crescita del patrimonio intellettuale, sociale ed economico delle comunità in cui svolge la propria attività.