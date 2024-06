In Viaggio con la Banca d’Italia per promuovere la cultura finanziaria: appuntamento a Salerno

Arriva anche a Salerno, “In Viaggio con la Banca d’Italia”, un percorso a tappe attraverso il Paese che intende promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni. Per la tappa di Salerno sono in programma due eventi pubblici. Il primo si svolgerà il 26 giugno alle ore 10 presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città dal titolo “Il polso dell’economia”. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Parteciperanno al dibattito rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale: Andrea Prete (presidente di Unioncamere); Agostino Gallozzi (presidente e amministratore delegato Gruppo Gallozzi); Sergio Pietro Destefanis (direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Salerno); Daniela Palumbo (direttrice della Filiale di Napoli della Banca d’Italia). Concluderà i lavori il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il secondo evento pubblico, dal titolo “Occhio alle truffe! Se le conosci le eviti”, si terrà il 27 giugno sempre alle ore 10 presso il Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia e sarà dedicato a un tema di grande attualità: le truffe nei pagamenti elettronici, come riconoscerle e come difendersi. Interverranno Gianluca Caputo (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore), Andrea Tanga (Movimento difesa del cittadino), Salvatore Sica (arbitro bancario finanziario), Giancarlo Scelza (Servizio tutela individuale dei clienti, Banca d’Italia). Nei pomeriggi del 26 e 27 giugno, dalle ore 15 alle ore 19, la Banca d’Italia di Salerno aprirà le porte della Filiale alla cittadinanza per visite guidate e laboratori. In tutti gli incontri protagonista sarà il pubblico, che avrà la possibilità di dialogare con esperti della Banca sia direttamente che tramite un’app interattiva.