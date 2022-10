Inail, calano i morti sul lavoro ma non infortuni e malattie

Glisul lavoro in Italia, nei primi 8 mesi dell’anno, sono, con una media di quasial giorno. Rispetto al medesimo periodo del 2021, quando le vittime sono invece, si registra un calo del 12,3 per cento. I dati dell’ Inail sono diffusi dall’Anmil, a Fiume Veneto (Pordenone), in occasione dellaper le vittime degli incidenti sul lavoro. In totale, gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-agosto 2022 sono(cioèal giorno), con un aumento del 38,7 per cento rispetto aidei primi otto mesi del 2021. Le malattie professionali sono(più 7,9 per cento).