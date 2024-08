Inail, oltre 26mila domande per 350 assunzioni

“Sono 26.068 le domande di partecipazione inviate per le selezioni Inail di 350 nuove unità di personale nell’ambito della nuova programmazione che punta a coprire oltre mille nuove posizioni entro l’anno e della campagna di reclutamento ‘costruiamo insieme un lavoro sicuro’ lanciata lo scorso 12 luglio”. Lo indica l’Inail. Le candidature fanno riferimento ai primi tre bandi in scadenza dei nuovi sei per 557 assunzioni. Le domande arrivate sono 17.481 per i posti da funzionario, 5.191 per i posti da professionista legale, 1.813 per quelli da assistente sociale, 1.583 per quelli nel ruolo di professionista Ctss. La maggioranza (64,86%) arriva da donne. Il 60,77% dei candidati ha meno di 40 anni. La pubblicazione dei bandi è stata accompagnata da una campagna di comunicazione, in particolare sulle piattaforme social. 1.617 le domande in Lombardia, 1.513 in Emilia-Romagna, 1.277 in Veneto 1.277, 990 Piemonte “Le numerose candidature pervenute – commenta il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo – sono un segnale importante, che ci permette di guardare al futuro con ottimismo. Per il dg Marcello Fiori la partecipazione “conferma l’attrattività del lavoro in un’organizzazione caratterizzata da una missione dal fortissimo valore etico e sociale che ha l’obiettivo chiaro di mettere sempre la persona al centro nel suo impegno quotidiano e in ogni iniziativa che realizza”. Le prossime scadenze: il 16 agosto 2024 scadono i termini per le candidature al concorso per Consulenza tecnica per l’edilizia-Cte (36 unità) e il 22 agosto quelli per i concorsi da 108 posti da ricercatore e 83 posti da tecnologo – III livello professionale. Verranno poi banditi nuovi concorsi, tra cui quello per i 111 ispettori previsti dal decreto-legge Agricoltura.