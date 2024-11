Inail, prevenzione infortuni domestici: 400mila euro per interventi informativi

È online l’avviso Inail per la realizzazione di interventi informativi modulari predisposti secondo un preordinato programma, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione sui rischi infortunistici presenti in ambito domestico e i rimedi per eliminarli o ridurli. L’entità delle risorse previste è pari a complessivi 400mila euro.

Entro il 10 gennaio 2025 saranno pubblicati la data di apertura e chiusura della procedura informatica attraverso la quale è possibile inoltrare la domanda corredata di allegati.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l’invio delle domande verrà pubblicato l’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, ovvero rientranti nel limite di capienza della dotazione finanziaria, o ancora provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.