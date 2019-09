Inapp, bando europeo per la comunicazione dei progetti: domande entro il 30 settembre

Progettare, realizzare e diffondere in broadcasting attraverso canali radio, tv e web, le attività svolte dall’Inapp, l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, con al centro il lavoro e le sue problematiche. Un piano promosso dall’Istituto in qualita’ di Organismo intermedio per l’attuazione delle azioni delegate dall’Autorita’ di gestione del Piano operativo nazionale dei sistemi di politiche attive per l’occupazione del Fondo sociale europeo. Nello specifico si tratta di comunicare le attivita’ e gli esiti dei progetti riguardanti le analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e più in generale di tutte le politiche che hanno effetti sul mercato del lavoro. Il bando scadrà il prossimo 30 settembre.