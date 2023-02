Inarcassa, assegni fino a 260 euro per figli disabili: ok dal Governo

Welfare: Inarcassa, assegni fino 260 euro per figli disabili Ok ministeriale a delibera dell’Ente di ingegneri e architetti (ANSA) – ROMA, 21 FEB – Il ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, ha approvato la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione di Inarcassa (l’Ente di previdenza ed assistenza degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti) il 16 dicembre scorso, riguardante la determinazione, per l’anno 2023, dell’importo dell’assegno mensile dei sussidi per i figli disabili: la somma è di 50 euro, che salgono a 260 in caso di figli con disabilità “grave”. Il via libera dei dicasteri all’iniziativa della Cassa presieduta da Giuseppe Santoro è sulla Gazzetta ufficiale del 20 febbraio.