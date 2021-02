Inaugurata a Napoli la prima residenza comunale per persone LGBT+ vittime di discriminazione

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, assieme all’assessora alle Pari Opportunità, Francesca Menna, all’assessora ai Giovani, Alessandra Clemente e all’assessore al welfare Giovanni Pagano, ha inaugurato la Casa delle Culture e dell’Accoglienza per le persone LGBT+, una struttura comunale su tre livelli che accoglie un centro socioculturale polifunzionale e la prima residenza comunale in emergenza di Italia, per persone LGBT+ vittime di discriminazione o marginalità sociale. La struttura sarà gestita da una cordata di Associazioni LGBT+. “Oggi è una giornata straordinaria per i diritti, per la libertà e per la giustizia”, ha detto il sindaco de Magistris.