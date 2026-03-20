Inaugurata a San Giuseppe Vesuviano la boutique “Il Punto”

“A mio padre. Ho dato nuove mura al tuo progetto, ma l’anima resta la tua”

Mercoledì 18 marzo si è svolta l’inaugurazione della boutique “Il Punto” a San Giuseppe Vesuviano. Una giornata carica di emozione per Fernando e Viviana, i due proprietari del negozio, che, accompagnati dai loro figli e dalle persone più care, hanno dato ufficialmente inizio a un nuovo capitolo della loro vita.

Forte è stata la presenza del sindaco Michele Sepe, che ha tagliato il nastro insieme a Fernando, Viviana e ai loro figli. Presente anche il parroco, che ha benedetto il negozio, conferendo al momento un ulteriore valore simbolico.

Non sono mancati momenti di allegria e convivialità, grazie alla musica del DJ Francesco Carpentieri che ha coinvolto tutti gli ospiti. Tra amici e clienti, la serata è stata resa ancora più piacevole dalle proposte del catering di Raffaele Caldarelli e dalle bevande di Tanya Future. L’evento si è rivelato un vero successo, capace di unire divertimento ed emozione. Dietro questa festa, infatti, si cela una storia fatta di sacrificio e di un profondo legame familiare, in particolare quello con il padre di Fernando, scomparso nel 2010.

Le origini del negozio risalgono al 1974, quando Tommaso Perillo, padre di Fernando, lo fondò mentre studiava medicina all’università. Per sostenere i suoi studi, iniziò a vendere jeans in una piccola stanza. Con il tempo divenne medico, ma non abbandonò mai quell’attività, che anzi continuò a crescere.

Fernando è sempre stato al suo fianco, fin da piccolo lo accompagnava alle fiere, lo aiutava nella scelta dei prodotti e partecipava attivamente alla vita del negozio. A soli 19 anni, però, ha dovuto affrontare la perdita del padre. Da quel momento ha scelto di non proseguire gli studi universitari e di dedicarsi completamente all’attività di famiglia, anche come modo per sentirlo ancora vicino e portare avanti il suo sogno.

Con il supporto della madre, Fernando ha continuato a far crescere il negozio, ottenendo risultati sempre più positivi. In seguito si è sposato e ha costruito una famiglia. Con il tempo è nata l’esigenza di ampliare ulteriormente l’attività e, per questo nuovo progetto, ha voluto al suo fianco anche la moglie Viviana, che ha scelto di lasciare il proprio lavoro per condividere con lui questo importante percorso.

Oggi “Il Punto” rappresenta un nuovo inizio: cambiano gli spazi, più ampi, luminosi e curati, ma resta immutata l’anima del negozio, profondamente legata alla storia e ai valori trasmessi dal padre.

La boutique si presenta con uno stile pulito, lineare e accogliente, offrendo una selezione di abbigliamento sia maschile che femminile, oltre ad accessori come borse e cinture. Al termine dell’inaugurazione, Fernando e Viviana hanno regalato a tutti i presenti un mazzolino di tulipani, fiore simbolo della loro unione, suggellando così un momento fatto di brindisi, sorrisi e auguri per questa nuova avventura.

“A mio padre. Ho dato nuove mura al tuo progetto, ma l’anima resta la tua. A te dedico tutto, ovunque tu sia.” Con queste parole, cariche di affetto e riconoscenza, Fernando ha concluso l’inaugurazione, rendendo omaggio a chi ha dato origine a tutto.