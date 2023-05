Inaugurata ad Ercolano la caserma dei Carabinieri: intitolata alla memoria del generale Niglio

Inaugurata oggi la caserma dei carabinieri ad Ercolano. Il Comune l’ha realizzata con fondi propri e l’ha concessa in comodato all’Arma per offrire un segnale, anche di gratitudine, per lo straordinario lavoro svolto contro la camorra (500 arresti in 2 anni e 44 condanne all’ergastolo). E’ stato il sindaco Buonajuto a consegnare in comodato d’uso la caserma e conferire ai Carabinieri la cittadinanza onoraria della città degli scavi

“Da oggi la nostra tenenza dei Carabinieri è ufficialmente intitolata alla memoria del Generale Gennaro Niglio, Medaglia D’Argento al Valore Militare, e all’Arma dei Carabinieri è stata conferita la cittadinanza onoraria di Ercolano. In questo 9 maggio, giornata dell’Europa, che celebra la pace e l’unità dei popoli, anniversario della morte di Aldo Moro e Peppino Impastato, da Ercolano facciamo sentire ancora forte il nostro messaggio di legalità” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci, nel corso della cerimonia avvenuta questa mattina alla presenza, tra gli altri, del Comandante Interregionale “Ogaden” Generale di Corpo D’Armata Andrea Rispoli.

“Quando 8 anni fa sono diventato sindaco, l’amministrazione comunale fu messa davanti ad una scelta anche delicata. Bisognava finanziare un cantiere, quello della Tenenza dei Carabinieri, che aveva perso il precedente finanziamento e non c’erano risorse. Ed allora tutti insieme decidemmo di contrarre un mutuo, come si fa in una famiglia quando bisogna realizzare qualcosa di importante. Ed è così che con fondi comunali abbiamo realizzato la Caserma che poi abbiamo concesso in comodato d’uso all’Arma dei Carabinieri” – continua il primo cittadino di Italia Viva.

“I carabinieri hanno avuto un ruolo importante nella sfida vinta contro la criminalità, non soltanto per la professionalità dimostrata, ma anche e soprattutto per l’attenzione e l’umanità; per la capacità di stare accanto ad una comunità spaventata che si accingeva ad andare in Tribunale a testimoniare contro i loro aguzzini. Per questo la mia Amministrazione ha voluto fortemente conferire la cittadinanza onoraria all’arma perché l’arma è parte viscerale di questa città così come si sentiva parte di questa comunità l’indimenticato generale Gennaro Niglio” – conclude Buonajuto.