Inaugurata la nuova Casa Siae: Mogol incontra Paolo Palumbo

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Super ospiti, attesi e a sorpresa, a inaugurare oggi la nuova Casa Siae a Sanremo. Sul palco con il Presidente Giulio Rapetti Mogol, il Direttore Generale Gaetano Blandini e il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, Paolo Palumbo, il malato di Sla più giovane d’Europa, autore Siae.

Grande emozione nell’incontro tra Mogol e Paolo Palumbo, un autore noto a livello mondiale e un giovanissimo autore che con forza e determinazione porta avanti la sua passione per la musica. Paolo, che domani sera salirà sul palco dell’Ariston con il suo brano Io sono Paolo, ha omaggiato Mogol del suo primo disco; commosso, il Presidente Siae ha ringraziato il giovane autore sardo: “A nome dei 90mila iscritti Siae grazie per la sua generosità. Sei il più grande uomo che io abbia mai conosciuto”.

Blandini ha confermato l’impegno della Società Italiana degli Autori ed Editori che sosterrà l’Associazione “Finalmente abili” di cui Palumbo è fondatore con una donazione di 10.000 euro. “Tutti i diritti della canzone che domani Paolo eseguirà sul palco del Festival della Canzone Italiana saranno devoluti alla stessa associazione per costruire in Sardegna un centro polifunzionale per malati gravi, e SIAE rinuncerà alla commissione. E ora vorrei che fosse Paolo ad aprire ufficialmente la Casa degli Autori”. “Grazie a voi per tutto l’amore che ho sentito intorno a me oggi. Dopo essermi commosso con questo grande atto del Presidente dichiaro aperta Casa Siae”, ha detto il giovane, raggiunto poi sul palco da Al Bano e Romina Power, che quest’anno tornano all’Ariston come ospiti della kermesse.

La programmazione di Casa Siae continua domani con un palinsesto ricco e articolato, un calendario di eventi, interviste e panel per tratteggiare il presente e il futuro della musica. Tanti appuntamenti scandiranno la giornata dentro Casa Siae.

Si inizia alle ore 14.15 con il primo Caffè d’Autore: il critico musicale de La Stampa Luca Dondoni presenta il suo libro “Music Therapy” (Piemme). Interverranno gli Eugenio in Via di Gioia, in gara a Sanremo Giovani con il brano “Tsunami”. Il gruppo torinese è autore della colonna sonora di Involontaria, la serie tv nata da Special Stage, la più grande rassegna musicale italiana, con 100 date all’anno, 15 città e oltre 400 musicisti coinvolti, ideata da Officine Buone. Si parlerà con gli ospiti e con Ugo Vivone, anima del progetto, di come la musica può aiutare in maniera concreta e tangibile chi vive un momento di difficoltà o sofferenza.

Alle ore 15.00 raccontiamo gli incredibili risultati di un crowdfunding speciale lanciato lo scorso anno da Casa SIAE e nato da un accordo tra Siae ed Emergency. Ospite Chiara Marchini (Responsabile Emergency relazioni con il mondo dello spettacolo) che illustrerà le cifre e le opportunità di questa sinergia.

Alle ore 18.00 il Direttore della Divisione Musica SIAE Matteo Fedeli presenterà l’App SIAE+, la nuova applicazione dedicata agli Autori ed Editori. Disponibile sia per iOS che per Android, permetterà di eseguire rapidamente le consultazioni relative alla propria posizione SIAE, visualizzare lo stato di pagamento delle quote di iscrizione e il proprio maturato, attivare la firma elettronica, creare un nuovo deposito e firmare digitalmente i bollettini di dichiarazione dei depositi e inoltrare richieste di assistenza.

Alle ore 19.00 spazio alle emozioni con La prima volta, incontro con le Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana per conoscere da vicino le loro sensazioni all’indomani del loro primo Ariston. Ospiti di domani Fadi e Leo Gassmann. Tutti gli incontri e gli interventi saranno in diretta streaming sulla pagina Facebook di Siae.

Casa Siae sarà anche la cabina di regia di Radio Rai: da qui ogni giorno racconteranno il Festival Rai Radio 1, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio Live e Rai Radio Techetè. Il programma artistico degli eventi di Casa SIAE è coordinato da Massimo Bonelli di iCompany.

Anche quest’anno Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, curerà l’allestimento della zona bar di Casa Siae, e sarà presente mettendo a disposizione del mondo della musica la propria competenza e professionalità per offrire pause piacevoli al pubblico e agli ospiti di Casa Siae nei giorni del Festival.