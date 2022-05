Inaugurazione del Cruise Terminal di Palermo, Carfagna: Opera che ha sfatato lo stereotipo del Sud pigro

L’opera che viene inaugurata oggi “apre nuove prospettive alla città e corrisponde in pieno alla filosofia che guida il nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza: fare delle aree portuali e retroportuali del Sud il motore di una nuova stagione di crescita”. Lo ha detto Mara Carfagna ministro per il Sud, intervenendo all’inaugurazione del cruise terminal a Palermo. “Abbiamo sostenuto questa idea con la riforma delle Zone economiche speciali e con 630 milioni di investimenti in infrastrutture e collegamenti – ha proseguito Carfagna – e la convinzione che ha guidato la nostra azione è la stessa che ha animato il vostro progetto. Siamo convinti che lo sviluppo venga dal mare, soprattutto al Sud, sotto forma di turismo. Con questa realizzazione e con il coraggio degli imprenditori che l’hanno sostenuta – ha concluso – sfatate lo stereotipo del Sud pigro incapace di investire, di fare e di scommettere. È lo stigma che penalizza da sempre le regioni meridionali e che dobbiamo cancellare. Un grande cantiere come il vostro ci aiuta a riqualificare l’idea di Sud e a renderla più aderente alla realtà”.