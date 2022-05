Inaugurazione del Cruise Terminal di Palermo, Isgrò: Attesi 450mila crocieristi

Francesca Isgrò, presidente West Sicily Gate, interviene così all’evento in corso al Porto di Palermo in occasione della cerimonia d’inaugurazione del nuovo terminal: “Inizia oggi un percorso che avrà ricadute in termini di indotto diretto e indiretto sul territorio. Ne sono orgogliosa perché ciò avviene grazie a due grandi operatori come Msc e Costa. Ciò che i due operatori fanno oggi con West Sicily Gate è quello di cui il Mezzogiorno ha bisogno. Non stiamo parlando solo di futuro ma anche di un reale presente: i due operatori hanno fatto già scalo a Palermo per l’avvio della stagione crocierista. Si arriverà a 450mila crocieristi. La società che rappresento si pone come obiettivo un aumento dei traffici crocieristici futuri anche grazie agli enormi investimenti che l’Autorità sta realizzando a Palermo”.