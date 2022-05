Inaugurazione del Cruise Terminal di Palermo, Musumeci: La Ue punti sul Mediterraneo, la Sicilia sarà centrale

“In questi 70 anni tante volte la Sicilia è stata chiamata a ripartire ma non ha mai avuto un progetto. Il primo tema che ci siamo posti quindi, al momento del nostro insediamento, è stato questo. La crescita di un settore produttivo non è sufficiente a determinare un balzo in avanti, serve una strategia più radicale. Noi soffriamo di un limite in Sicilia che è quello della marginalità rispetto al Continente europeo. La Sicilia è centrale se guarda nella prospettiva mediterranea e non può che diventare nel Mediterraneo la naturale piattaforma logistica. Se l’Europa non si dà una politica per il Mediterraneo conterà pochissimo nel mondo e sempre meno conterà l’Italia nel Mediterraneo. Ecco perché noi oggi consacriamo la dotazione alla Sicilia di un importante infrastruttura all’interno di una straordinaria infrastruttura”. Lo ha detto Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana intervenendo all’inaugurazione del cruise terminal a Palermo. “Le immagini di questa cerimonia resteranno nella storia di questa città – ha aggiunto Leoluca Orlando sindaco di Palermo – Mi permetto di suggerire il nome di questo porto, “Piazza porto”, perché finalmente il porto non è più, come è stato per molti anni, una zona off limits, una sorta di mondo separato”. Xpa 20220504T115241Z