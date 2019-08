Incarico a Conte: Governo nel segno delle novità. Subito la manovra anti Iva. Già da oggi le consultazioni

“Sarà un esecutivo nel segno della novità. Vogliamo aprire una nuova stagione. Oggi stesso avvierò le consultazioni con i gruppi parlamentari e all’esito di questo confronto mi dedicherò a elaborare un programma insieme alle forze politiche che hanno espresso il loro sostegno”. Lo ha detto Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del quale ha accettato, con riserva, l’incarico a formare un nuovo governo.”Siamo agli albori di una nuova legislatura europea, e dobbiamo recuperare il tempo perduto per permettere all’Italia di svolgere quel ruolo da protagonista che merita un Paese fondatore – ha detto ancora -. Stiamo attraversando una congiuntura economica che presenta alcune criticità. L’economia globale, soprattuto in Europa, sta rallentando anche per effetto delle tensioni commerciali in atto un particolare tra Stati uniti e Cina. Ci separano poche settimane dall’inizio della sessione di bilancio, dobbiamo metterci subito all’opera per definire una manovra economica che contrasti l’aumento dell’Iva, che tuteli i risparmiatori, che offra una solida prospettiva di crescita, una solida prospettiva di sviluppo sociale”.