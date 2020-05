Incendi: Flai Cgil Sicilia, ‘subito avvio al lavoro di tutti i forestali’

Palermo, 19 mag. (Adnkronos) – La Flai Cgil Sicilia, con il segretario generale Tonino Russo, chiede al governo regionale “l’avvio immediato al lavoro di tutti i forestali per la realizzazione delle opere necessarie a mettere in sicurezza il territorio e il patrimonio ambientale dal rischio incendi”. “Lo scirocco dei giorni passati – dice Russo – ha già dato un saggio dei pericoli che si corrono con l’avvento del caldo. Purtroppo oggi ci sono già pesanti ritardi nella realizzazione dei viali parafuoco perché l’avvio al lavoro dei 151isti è stato ritardato dalle procedure per la sicurezza sanitaria”. La Flai chiede al governo che “si risolva il problema disponendo l’avvio al lavoro di tutti i forestali, creando le condizioni affinché vengano realizzati tempestivamente i lavori per la tutela del territorio”.