Incendi: Musumeci, ‘momento difficile, la politica ha delle colpe ma gli sciacalli di più’ (2)

(Adnkronos) – “Sono scenari che per fortuna non si sono mai verificati in Sicilia – dice ma una buona politica di previsione e prevenzione della Protezione civile deve immaginare ogni possibile ipotesi”: Nel concreto cosa prevede dunque la Regione? “Negli stabilimenti balneari dove c’è un forte carico di materiale infiammabile – dice – è assurdo che un autobotte dei Vigili del fuoco debba aspettare, quando finisce l’acqua, che arrivi l’altra autobotte. Occorrono bocche d’acqua in ogni stabilimento balneare. Occorre che ogni stabilimento abbia un piano per la sicurezza e occorre anche verificare se diventa essenziale l’area per i parcheggi delle vetture dei veicoli perché più macchina insieme determinano un problema nella prevenzione incendi”. “E’ chiaro che eventuali spese potrebbero essere sostenute in concorso con la Regione siciliana per non aggravare i gestori, ma queste misure sono a tutela dei clienti”.