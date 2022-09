Incendi, rogo in un lido balneare Napoli: non si esclude sia doloso

Le fiamme hanno distrutto in pochi minuti la struttura in legno che dal mare si estende in piattaforma sugli scogli e poi sale verso la strada del lido La Pietra. Momenti molto concitati quelli vissuti ieri notte in via Napoli, tra il quartiere napoletano di Bagnoli e il comune di Pozzuoli. Le fiamme sono divampate alle 23.30 quando nell’area c’e’ una lunga coda di auto in marcia verso i locali del lungomare di Pozzuoli. Il fuoco e’ stato domato dopo un’ora. Il traffico è rimasto bloccato a lungo e sono state anche chiuse le carreggiate da una parte e dall’altra della strada. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento ma non si esclude la pista dolosa. I proprietari hanno riferito di aver ricevuto minacce di alcun tipo, ma nell’area e’ sempre stata molto forte la pressione estorsiva.