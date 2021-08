Incendi: Sicilia, Musumeci incontra Protezione civile e prefetti

Catania, 2 ago. (Adnkronos) – E’ in corso al Palazzo della Regione siciliana di Catania un briefing presieduto dal Governatore Nello Musumeci per fare il punto sugli incendi. Questa mattina sono arrivate in Sicilia le 4 squadre della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, composte da dodici volontari e due funzionari, partite ieri dalla sede di Palmanova in direzione Sicilia, in particolare nella provincia di Catania per fornire un supporto nell’emergenza causata dagli incendi. Sull’isola ci sono anche quattro mezzi operativi per l’antincendio boschivo; la missione regionale nel suo complesso avrà una durata prevista di dieci giorni. Sono presenti i vertici della Protezione civile in Sicilia, ma anche i Prefetti di Catania Maria Carmela Librizzi e si Palermo Giuseppe Forlani, il direttore regionale dei Vigili del fuoco della Sicilia Ennio Aquilino, oltre ai sindaci delle città interessate dagli incendi. Subito dopo il Presidente della Regione incontrerà la stampa.