Incendio a Castiglione della Pescaia, il disastro dopo le fiamme

(Adnkronos) – Spento l’incendio che è divampato stamane a Castiglione della Pescaia, in località in Rocchette, che ha minacciando abitazioni, strutture ricettive e la storica pineta di Roccamare, si iniziano a contare i danni. Nelle immagini dell’Adnkronos, i danni al campeggio Santapomata dal quale sono state fatte evacuare 600 persone.

“Dopo l’incendio di questo pomeriggio il campeggio è stato parzialmente riaperto e parte degli ospiti sono rientrati. C’è una parte del camping che è andata distrutta, mentre un’altra parte limitrofa per ragioni di sicurezza è stata interdetta. La Protezione civile di Castiglione della Pescaia sta trovando una sistemazione per la notte per gli ospiti che non sono potuti rientrare somministrando loro, nel frattempo, pasti e beni di prima necessità” nel campeggio Santapomata. Così il viceprefetto aggiunto Michele Bray, capo di gabinetto della Prefettura di Grosseto, spiegando che sono 90 gli ospiti rimasti fuori dopo l’incendio, per i quali si è trovata una sistemazione in strutture ricettive limitrofe. “La zona è in sicurezza. Tutta la notte ci sarà un presidio dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per garantire l’antisciallaggio”, ha aggiunto.

“Non ci sono né feriti, né dispersi a conferma del grandissimo lavoro dei vigili del fuoco, della Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi Toscana), delle forze dell’ordine intervenuti prontamente mettendo in sicurezza tutti gli ospiti della struttura”, ha concluso.