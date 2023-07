“La causa dell’incendio all’aeroporto di Catania è oggetto di indagine da parte della magistratura. Per fortuna i servizi di pronta evacuazione ieri sono stati efficienti e non ci sono segnalazioni di feriti. I danni verranno presto riparati. Contiamo di far rientrare l’aeroporto nella piena funzionalità entro domani o dopodomani”. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci a Palermo per una verifica sullo stato di avanzamento dei lavori per il superamento dell’emergenza tumulazioni al cimitero dei Rotoli. “Sono invece allarmato per l’ennesimo crollo di edifici avvenuto a Torre del Greco in Campania – ha aggiunto Musumeci – In Italia circa la metà del patrimonio immobiliare è fatiscente e privo di manutenzione. Manca una ricognizione degli edifici a rischio crollo. Tra le città a cui ho rivolto la mia attenzione c’è Palermo e ne ho parlato con il sindaco Roberto Lagalla e con il vicesindaco Carolina Varchi. La prevenzione strutturale in Italia rimane l’obiettivo uno”.