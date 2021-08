“Raggiunti telefonicamente i residenti nell’edificio: non sono stati segnalati dispersi. Proseguono da procedura le verifiche dei vigili del fuoco che stanno procedendo all’estinzione dei focolai ancora attivi nei piani alti”. Così su Twitter i vigili del fuoco in merito all’incendio del grattacielo di via Antonini a Milano.

sat/red