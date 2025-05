Incendio a Napoli Est, Codacons Campania e Napoli Vomero: Inquinamento ambientale, chiudere le scuole

In seguito al vasto incendio divampato all’alba tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, e alla presenza di una densa nube di fumo nero visibile in tutta l’area orientale di Napoli, il Codacons Regione Campania ed il Codacons Napoli Vomero intervengono duramente chiedendo congiuntamente misure immediate per la tutela della salute pubblica.

“Chiediamo con urgenza la chiusura di tutte le scuole e di tutti gli uffici pubblici nei quartieri interessati, fino a quando non sarà garantita la piena sicurezza per la popolazione – si legge in una nota – È inaccettabile che i cittadini siano esposti a un simile livello di inquinamento atmosferico senza misure preventive e protettive.”

L’incendio, scoppiato in via Volpicella in tre capannoni industriali, ha sprigionato un’intensa colonna di fumo nero e un forte odore di plastica che ha raggiunto numerosi quartieri della città, rendendo l’aria potenzialmente tossica.

“Alla luce della natura dell’incendio e delle sue conseguenze ambientali – si legge ancora – ipotizziamo un reato di inquinamento ambientale e, se verranno confermate circostanze particolarmente gravi, anche di disastro ambientale. Sarà compito della magistratura accertare eventuali responsabilità.”