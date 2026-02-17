Incendio al Sannazzaro, Vito Grassi (ALuiss): Fronte comune per restituire alla città un simbolo di identità e memoria culturale

“L’incendio che ha devastato il Sannazzaro di Napoli è un evento tragico che colpisce il cuore della città e della sua comunità. Questo teatro, con i suoi due secoli di storia, è stato un simbolo di identità e memoria culturale per i napoletani, un luogo dove generazioni di artisti e cittadini si sono incontrati per celebrare la bellezza e la creatività”. Ad affermarlo è Vito Grassi, presidente di ALuiss e Ceo di Graded. “Come imprenditore, esprimo la mia profonda solidarietà alle istituzioni e alla comunità napoletana per questa perdita irreparabile. Aggiungo la disponibilità, unitamente a chiunque altro della società civile e degli operatori economici e sociali sia pronto, a raccogliere l’appello di Maurizio De Giovanni, per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita di questo importante emblema della nostra storia. Siamo una comunità che ha sempre saputo rialzarsi dalle difficoltà e ricostruire il proprio futuro. Oggi, più che mai, dobbiamo unirci per preservare il nostro patrimonio culturale e storico, e per garantire che il Teatro Sannazzaro possa continuare a essere un luogo di incontro e di ispirazione per le generazioni future”.