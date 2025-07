MILANO (ITALPRESS) – Nel pomeriggio, attorno alle 15,20, un incendio è divampato nel campo nomadi di via Toffetti a Milano, non lontano dall’aeroporto di Linate. Il rogo, alimentato da diversi quintali di rifiuti, ha alzato un’alta colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza e anche dal city airport del capoluogo lombardo. Poco prima, intorno alle 15, un altro incendio aveva interessato il campo nomadi di via Chiesa Rossa.

