Incendio in una discoteca, oltre 50 morti in Macedonia del Nord

SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD) (ITALPRESS) – E’ di almeno 59 morti e 155 feriti il bilancio dell’incendio nella discoteca di Kocani, scoppiato ieri sera nella città della Macedonia del Nord a causa di alcuni fuochi d’artificio presenti sul palco che hanno provocato l’incendio del tetto della struttura, con le fiamme che si sono poi propagate rapidamente, secondo le informazioni a disposizione delle autorità. Al momento sono 35 le persone identificate fra quelle decedute. Sembra che sul luogo dell’incidente fossero presenti circa 1.500 persone che si erano date appuntamento per assistere al concerto. Intanto a causa della tragedia verificatasi, l’Sdsm ha rinviato le elezioni interne al partito per il suo presidente. Le organizzazioni comunali del partito saranno impegnate ad aiutare le persone colpite dall’incendio. L’ospedale Acibadem Sistina ha annunciato che metterà a disposizione tutte le sue risorse per il trasporto e l’accoglienza dei feriti del tragico incidente di Kocani.

Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha espresso le condoglianze alla presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, per la tragedia di Kocani. “Ho proposto, a nome della Serbia, e il presidente della Macedonia del Nord ha accettato, di inviare elicotteri e altri veicoli per il trasporto sanitario, team medici, nonchè di accogliere un gran numero di feriti nella tragedia di Kocani negli ospedali in Serbia”, ha detto. Anche il primo ministro albanese, Edi Rama, ha espresso le sue condoglianze per la grande tragedia nella Macedonia del Nord e si è dichiarato pronto a fornire tutta l’assistenza necessaria. Anche Grecia e Bulgaria hanno offerto pieno sostegno.

– foto Ipa Agency –